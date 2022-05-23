Как рассказали «Собака.ru» во ВКонтакте, новое мини-приложение «Найди меня» помогает найти знакомых, друзей и дальних родственников, даже если контакт с ними был утерян. В приложении доступен единый поиск по профилям в крупнейших российских соцсетях ВКонтакте и «Одноклассники» — ежемесячно ими пользуются более 100 миллионов человек из России, СНГ и других стран.

Для начала поиска достаточно заполнить небольшую анкету о человеке: указать имя, фамилию, примерный возраст и другие известные данные. В результате пользователь увидит подборку профилей из ВКонтакте и ОК, которые соответствуют этим параметрам. С человеком можно связаться, отправив сообщение или запрос в друзья в одной из этих соцсетей.

«Даже в эпоху интернета люди теряют связь друг с другом. Мы рады представить удобный инструмент поиска и коммуникации, который позволит нашим пользователям быстрее воссоединиться с друзьями, родными и любимыми. Это результат совместной работы ВКонтакте и Одноклассников, которые объединились, чтобы помочь найти дорогих сердцу людей среди десятков миллионов пользователей социальных сетей», — отметил директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров.