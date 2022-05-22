Эксперты рассказали, сколько данных клиентов сервисов доставки еды в России утекли в Сеть

Самые массовые утечки зафиксированы в сервисах «Яндекс.Еда» (более 6,8 млн пользователей) и «Два берега» (780 тыс. пользователей). Третье место в списке занял сайт hgclub.ru, принадлежащий оператору популярных ресторанных сетей «Росинтер Ресторантс Холдинг». Как предполагается, в Сети оказались данные 106 тыс. пользователей. Остальные утечки пришлись на региональные сервисы с небольшим количество клиентов, их больше десяти.

При этом в исследовании не учли последнюю крупнейшую утечку из Delivery Club. По мнению специалистов, речь идет о рекордных показателях.