Эксперты рассказали, сколько данных клиентов сервисов доставки еды в России утекли в Сеть

С февраля 2022 года в открытый доступ слили данные более чем 8 млн клиентов сервисов доставки еды. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя сервиса DLBI, который занимается изучением утечек данных и мониторингом даркнета.
Самые массовые утечки зафиксированы в сервисах «Яндекс.Еда» (более 6,8 млн пользователей) и «Два берега» (780 тыс. пользователей). Третье место в списке занял сайт hgclub.ru, принадлежащий оператору популярных ресторанных сетей «Росинтер Ресторантс Холдинг». Как предполагается, в Сети оказались данные 106 тыс. пользователей. Остальные утечки пришлись на региональные сервисы с небольшим количество клиентов, их больше десяти.
При этом в исследовании не учли последнюю крупнейшую утечку из Delivery Club. По мнению специалистов, речь идет о рекордных показателях.
Напомним, ранее из сервиса доставки еды Delivery Club в Сеть утекли данные пользователей, в том числе их имена, адреса и истории заказов. Однако в компании заверили, что данные банковских карт не были в открытом доступе.
Комментарии (0)