McDonald's уходит, но остается в наших сердцах и на «Авито»: показываем, что можно найти на сайте бесплатных объявлений

Но несмотря на то, что рестораны закрылись еще в марте, на «Авито» продаются и съедобные артефакты: пакетики с сахаром, упаковка специального соуса для Биг Тейсти, любимые соусы в пластиковых баночках и полуфабрикаты из замороженных креветок в панировке и наггетсы.

А еще на «Авито» можно заказать услугу «Доставка заказов из открытых Макдональдсов». В Петербурге до сих пор продолжают работать рестораны быстрого питания на Финляндском, Балтийском и Московском вокзалах, а еще в аэропорте «Пулково».