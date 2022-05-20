McDonald's уходит, но остается в наших сердцах и на «Авито»: показываем, что можно найти на сайте бесплатных объявлений

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's 16 мая объявила об окончательном уходе из России. «Макдак» уходит, но остается в наших сердцах и … вещах. На «Авито» можно найти сотни объявлений: от милых сувениров и игрушек из Хэппи Мила до замороженных наггетсов и пакетиков с сахаром. Рассказываем (и показываем), что продают на сайте бесплатных объявлений.
На «Авито» можно найти много разных вещей с атрибутикой ресторанов McDonald's: стаканы, бейджи, игрушки, значки, пакеты и многое другое. Ценовой диапазон начинается с 150 рублей и заканчивается миллионом. Самым дорогим лотом, который удалось найти, оказалась монета McDonald's «30 лет дружбы», которую выпустили в 2020 году. Продавец хочет за нее 1 млн рублей.
Есть и забавные вещи, например, логотип из стали, который можно повесить на стену, значки, игрушечный ресторан и даже форму. Последний пункт варьируется от 1 500 рублей до 250 тысяч.
Но несмотря на то, что рестораны закрылись еще в марте, на «Авито» продаются и съедобные артефакты: пакетики с сахаром, упаковка специального соуса для Биг Тейсти, любимые соусы в пластиковых баночках и полуфабрикаты из замороженных креветок в панировке и наггетсы.
А еще на «Авито» можно заказать услугу «Доставка заказов из открытых Макдональдсов». В Петербурге до сих пор продолжают работать рестораны быстрого питания на Финляндском, Балтийском и Московском вокзалах, а еще в аэропорте «Пулково».
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