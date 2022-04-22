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Компания «Новатэк» подтвердила смерть бывшего члена правления и его семьи

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Компания «Новатэк» подтвердила информацию о смерти бывшего топ-менеджера Сергея Протосени и его семьи. Их нашли убитыми на вилле в Испании.

«К сожалению, в СМИ появились спекуляции на эту тему, но мы убеждены, что данные спекуляции не имеют отношения к действительности. Надеемся, что правоохранительные органы Испании проведут тщательное и объективное расследование и разберутся в произошедшем», — заявили в компании.

Напомним, 21 апреля бывшего топ-менеджера «Новатэка» Сергея Протосеню, его жену и дочь нашли мертвыми в Испании. Рассматривается версия, согласно которой мужчина мог убить членов своей семьи, а потом покончить с собой.

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