СМИ: бывший топ-менеджер «Новатэка» Протосеня, его жена и дочь найдены мертвыми в Испании

Как сообщает телеканал Telecinco, Протосеня является предполагаемым убийцей своей жены и дочери — тела всех троих найдены на вилле в Льорет-де-Мар, провинция Жирона. В двух разных комнатах были найдены тела женщины и девушки с ножевыми ранениями, в саду дома повешенным был обнаружен сам Протосеня. Рядом нашли топор и нож со следами крови.

По данным телеканала, семья отправилась в свой дом в Льорет-де-Мар, чтобы провести Страстную неделю. Сергей Протосеня, его жена Наталья и их 18-летняя дочь-подросток уехали в Жирону и оставили другого сына семьи в его резиденции во Франции. Сын был тем, кто вызвал полицию, потому что его мать не отвечала на телефонные звонки.

Обнаружение тел трех человек подтвердили каталонские правоохранительные органы, не уточнив при этом ни имен, ни национальность умерших. Как пишет ТАСС, правоохранители подтвердили агенству случившееся, отметив, рассматривается версия, согласно которой мужчина мог убить свою жену и дочь, а потом покончить с собой.

Напомним, 18 апреля в квартире на юго-западе Москвы были найдены тела трех человек, включая ребенка — бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева, его жены и дочери. По предварительным данным, Аваев застрелил жену и дочь, а после покончил жизнь самоубийством.