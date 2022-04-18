СМИ: вице-президент «Газпромбанка» Владислав Аваев покончил с собой после убийства жены и дочери

«С огнестрельными ранениями в квартире дома на Университетской улице обнаружены тела мужчины, женщины и девочки», — приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах. Другой источник сообщил изданию, что предварительным данным, погибшие — бывший вице-президент «Газпромбанка» Владислав Аваев, его жена и дочь.

Как сообщает «Рен-ТВ» без ссылок на источник, Аваев застрелил жену и дочь, а после покончил жизнь самоубийством. Как пишет «Baza», полицейские сделали такой вывод, так как оружие лежало в руках у мужчины. Тела в квартире вице-президента «Газпромбанка» обнаружила родственница убитых. Женщина не смогла дозвониться и приехала домой к родным. На месте происшествия работают следователи.

Telegram-канал «112» также без ссылок на источник дает хронологию произошедшего. По данным издания, утром Аваев позвонил водителю, попросив приезжать к его дому в 11:00. Когда водитель прибыл на место, дверь в квартиру никто не открыл. Тогда он позвонил старшей дочери бизнесмена. 26-летняя Анастасия приехала на адрес после обеда и обнаружила тела в квартире.

Мотивом убийства, по данным «112», стал «затяжной конфликт с женой». «По предварительным данным, Владислав Аваев узнал, что супруга была беременна от другого. А точнее от водителя, который уволился, когда бизнесмен узнал правду. Женщина находилась на пятом месяце беременности. В прошлом году Елена Аваева судилась с мужем из-за разногласий в воспитании ребенка. По нашим данным, у 13-летней Маши была инвалидность. 14 декабря Елена Аваева почему-то отозвала свой иск. Возможно, удалось договориться с мужем в досудебном порядке», — сообщается в канале.