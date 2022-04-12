В Госдуме предложили запретить YouTube в России как минимум на 10 лет

Напомним, ранее на YouTube был заблокирован канал «Дума ТВ». В ответ Роскомнадзор потребовал незамедлительно восстановить доступ к каналу и объяснить причины блокировки. В Google заявили, что данное действие связано с соблюдением законодательства о санкциях и правил торговли. «Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаружим, что учетная запись нарушает условия обслуживания (Terms of Service), мы примем соответствующие меры», — объяснили в компании.

Накануне в России заработал сервис по переносу видео из YouTube во «ВКонтакте». Незадолго до этого официальный представитель МИД Мария Захарова призвала пользователей «быстрее сохранять контент» и переносить его с YouTube на российские платформы. «Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», — заявила она.