В России создали сервис по переносу видео из YouTube во «ВКонтакте»

Разработчики программного обеспечения Juice Development создали сервис по переносу каналов из YouTube во «ВКонтакте». Он называется VK Video Transfer.
Сервис разработан на платформе VK Mini Apps, он позволяет переносить YouTube-канал на платформу VK Видео. Для переноса следует скопировать ссылку на свой канал, вставить в соответствующую графу и нажать кнопку «Продолжить», после чего нужно следовать дальнейшим инструкциям.
Также приложение исключает возможность переноса канала третьими лицами — для этого оно генерирует уникальный код, который нужно добавить в описание канала в YouTube Studio.
Напомним, видео из «ВКонтакте» теперь можно посмотреть на телевизоре. Для этого появилось приложение VK Видео для Smart TV.
Комментарии (0)