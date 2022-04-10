В России создали сервис по переносу видео из YouTube во «ВКонтакте»

Сервис разработан на платформе VK Mini Apps, он позволяет переносить YouTube-канал на платформу VK Видео. Для переноса следует скопировать ссылку на свой канал, вставить в соответствующую графу и нажать кнопку «Продолжить», после чего нужно следовать дальнейшим инструкциям.

Также приложение исключает возможность переноса канала третьими лицами — для этого оно генерирует уникальный код, который нужно добавить в описание канала в YouTube Studio.