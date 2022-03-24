Видео из ВКонтакте теперь можно смотреть на большом экране. Появилось приложение VK Видео для Smart TV

Длинный профессиональный контент размещается в тематических разделах «Фильмы и сериалы», «ТВ-шоу», «Детям», «Видеоигры», полупрофессиональный и пользовательский контент — в рекомендациях и подборках. Открывать больше новых и интересных видео и получать персонализированный контент поможет интеллектуальная система рекомендаций. В приложении есть удобная авторизация через VK ID по QR-коду.

Приложение оптимизировано для быстрого старта видеороликов: как отмечают в команде соцсети, отклик на действия пользователя и полная загрузка видео происходит до двух раз быстрее, чем на других популярных видеоплатформах. Этого удалось добиться благодаря собственным разработкам технической команды и использованию легковесных программных решений, направленных на высокую производительность и оптимизацию работы с сетью.

«Собственное приложение для Smart TV позволит VK Видео охватить все возможные ситуации потребления контента. Видеоплатформа становится ближе к пользователям — рынок Smart TV в России растёт, а вместе с ним и число зрителей, которые смотрят контент на таких устройствах. А чтобы посмотреть видео на Smart TV, не обязательна регистрация в социальной сети: VK Видео открыла видеовитрину для зрителей всего интернета», — отмечает команда ВКонтакте.

«Мы анонсировали отдельное приложение для Smart TV еще на презентации нашей платформы осенью 2021 года и теперь наконец готовы показать его всем пользователям. Это наш ответ на запрос аудитории: всё больше людей предпочитают смотреть контент на большом экране», — комментирует запуск приложения СЕО ВКонтакте и VK Видео Марина Краснова.

Приложение VK Видео можно скачать в магазинах для умных устройств Samsung, LG и Android TV. В ближайшее время оно также станет доступно для владельцев Apple TV.