18+
  • Город
  • Интернет
  • News
Интернет

Видео из ВКонтакте теперь можно смотреть на большом экране. Появилось приложение VK Видео для Smart TV

Поделиться:

Видео из ВКонтакте теперь можно посмотреть на телевизоре. Появилось приложение VK Видео для Smart TV.

Пресс-служба ВКонтакте

Длинный профессиональный контент размещается в тематических разделах «Фильмы и сериалы», «ТВ-шоу», «Детям», «Видеоигры», полупрофессиональный и пользовательский контент — в рекомендациях и подборках. Открывать больше новых и интересных видео и получать персонализированный контент поможет интеллектуальная система рекомендаций. В приложении есть удобная авторизация через VK ID по QR-коду.

Приложение оптимизировано для быстрого старта видеороликов: как отмечают в команде соцсети, отклик на действия пользователя и полная загрузка видео происходит до двух раз быстрее, чем на других популярных видеоплатформах. Этого удалось добиться благодаря собственным разработкам технической команды и использованию легковесных программных решений, направленных на высокую производительность и оптимизацию работы с сетью.

«Собственное приложение для Smart TV позволит VK Видео охватить все возможные ситуации потребления контента. Видеоплатформа становится ближе к пользователям — рынок Smart TV в России растёт, а вместе с ним и число зрителей, которые смотрят контент на таких устройствах. А чтобы посмотреть видео на Smart TV, не обязательна регистрация в социальной сети: VK Видео открыла видеовитрину для зрителей всего интернета», — отмечает команда ВКонтакте.

«Мы анонсировали отдельное приложение для Smart TV еще на презентации нашей платформы осенью 2021 года и теперь наконец готовы показать его всем пользователям. Это наш ответ на запрос аудитории: всё больше людей предпочитают смотреть контент на большом экране», — комментирует запуск приложения СЕО ВКонтакте и VK Видео Марина Краснова.

Приложение VK Видео можно скачать в магазинах для умных устройств Samsung, LG и Android TV. В ближайшее время оно также станет доступно для владельцев Apple TV.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: