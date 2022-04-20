Каждую секунду в мире у 12 человек крадут данные в сети! Вот 6 популярных схем киберпреступлений и способы защитить себя

Телефонное мошенничество (вишинг)

Мошенники звонят клиентам банка. Их номера чаще всего совпадают с реальными телефонами колл-центров финансовых организаций — для этого они используют специальные сервисы IP-телефонии, позволяющие подменить их. В разговоре аферисты представляются сотрудниками службы безопасности или отдела по сопровождению клиентов — могут назвать реальные подразделения и имена. Сообщают о попытке взлома личного кабинета или подозрительных списаний с карты. Для большей убедительности называют реальные данные клиента: ФИО, серию и номер паспорта и другие — их обычно приобретают на теневых хакерских форумах. Затем просят назвать CVV или кодовое слово. После чего совершают покупки с карты на небольшую сумму, поскольку в таком случае не требуется одноразовый пароль. Если у пользователя настроена двухфакторная аутентификация — запрашивают одноразовый код, полученный по СМС.

Кроме того, сейчас некоторые приложения банков удалены из маркетов. Многие люди, полагаясь на поисковые сервисы, скачивают их со сторонних сервисов. После такой установки телефон с большей вероятностью будет заражен — произойдет утечка данных, и средства с карты спишут.