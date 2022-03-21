Все вокруг устанавливают VPN. Это безопасно? Говорят, бесплатный ворует данные. А законно? За его использование могут наказать?

Что это такое и как они работают?

VPN (или Virtual Private Network) — это виртуальная частная сеть. Исходно эта технология создавалась для корпоративного сектора, чтобы внутри интернета создавать отдельную сеть, получить доступ к которой могли бы только авторизованные пользователи. Она и сейчас часто применяется для управления внутренними ресурсами организаций.

Поскольку такая архитектура способна противостоять разного рода государственным ограничениям, то ее массово стали использовать для обхода блокировок. Самая простая реализация частной сети для этих целей выглядит следующим образом: есть компьютер в одной стране и пользователь VPN-сервиса — в другой. Между этими точками создается зашифрованный канал передачи информации. В результате пользователь выходит в интернет уже не со своего устройства, а с компьютера в другом государстве. Поэтому сайты распознают его не как, условно, россиянина, а как немца или поляка.