Все вокруг устанавливают VPN. Это безопасно? Говорят, бесплатный ворует данные. А законно? За его использование могут наказать?

На фоне блокировок Facebook, Instagram и целого ряда СМИ в России вырос спрос на приложения для обхода ограничений. Еще в начале марта сразу несколько VPN-клиентов вошли в ТОП-10 самых скачиваемых приложений в России. Однако использование некоторых таких программ влечет за собой серьезные риски. Могут ли мошенники украсть данные через VPN и что происходит с деньгами пользователей, оплативших подписку на заблокированный сервис. Информируем читателей вместе со Станиславом Шакировым, СТО Роскомсвободы и основателем Privacy Accelerator.
Что это такое и как они работают?
VPN (или Virtual Private Network) — это виртуальная частная сеть. Исходно эта технология создавалась для корпоративного сектора, чтобы внутри интернета создавать отдельную сеть, получить доступ к которой могли бы только авторизованные пользователи. Она и сейчас часто применяется для управления внутренними ресурсами организаций.
Поскольку такая архитектура способна противостоять разного рода государственным ограничениям, то ее массово стали использовать для обхода блокировок. Самая простая реализация частной сети для этих целей выглядит следующим образом: есть компьютер в одной стране и пользователь VPN-сервиса — в другой. Между этими точками создается зашифрованный канал передачи информации. В результате пользователь выходит в интернет уже не со своего устройства, а с компьютера в другом государстве. Поэтому сайты распознают его не как, условно, россиянина, а как немца или поляка.
Законно ли использовать VPN в России?
Да. Юридической ответственности за их использование нет.
Правда ли бесплатные VPN могут воровать данные?
Да. Себестоимость создания VPN достаточно существенна: для создания виртуальной частной сети на 1000 человек, нужно потратить, скажем, 200 долларов. Соответственно откуда-то эти деньги необходимо брать.
Ряд сервисов прямо просят за свои услуги деньги. Некоторые из них дают промо-тарифы, считая, что такой способ увеличивает конверсию в платных пользователей (обычно бесплатные версии ограничены по скорости или времени использования). Если же речь идет о полностью бесплатных программах, то они каким-то иным образом зарабатывают на пользователях: порой, воруя финансовые данные, пароли от соцсетей или заменяя рекламу с сайтов на свою.
Если платный VPN заблокирован, возвращают ли пользователям деньги?
Разные сервисы делают по-разному в зависимости от своих внутренних правил. Однако в текущих условиях невозврат денег очень вероятен, как за помесячный, так и за годовой тариф.
Могут ли полностью заблокировать VPN как технологию?
Как технологию заблокировать VPN не получится. Можно сделать недоступными протоколы, по которым работает тот или иной сервис. Какие-то станут недоступными с большей вероятностью, какие-то — с меньшей.
Примеров, когда в какой-то стране блокировали бы все VPN-протоколы нет. В том числе потому, что любой национальный бизнес (даже китайский или иранский) использует эту технологию для связей со своими заграничными подразделениями. Зато регулярно блокируются IP-адреса конкретных сервисов, делая то или иное приложение недоступным.
ВНИМАНИЕ: данный материал создан лишь для информирования пользователей о принципах работы и рисках, связанных с использованием VPN-сервисов. Редакция призывает читателей не нарушать закон.
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