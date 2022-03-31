Российские блогеры требуют от Meta* 1 млрд долларов компенсации из-за блокировки Instagram* и Facebook*

«Выплаченная компенсация будет направлена на поддержку физических и юридических лиц, понесших убытки в результате противоправных действий Meta Platforms Inc.», – отмечается в обращении.

Рытвина подчеркнула, что бумаги направят сегодня в Meta*. Если компания не будет выплачивать компенсацию, то совет планирует подать иск в суд. Сейчас рассматривается решение, в какой суд подать иск: в российский или американский. Рытвина также объяснила, что размер суммы компенсации связан с делом австралийских СМИ. Тогда Meta* пообещала выплатить 1 млрд долларов изданиям, чьи публикации удалили в Facebook*.

Помимо компенсации от компании требуют публичного извинения перед гражданами России. Пока Meta не делала официальных заявлений на этот счет.

По словам управляющего партнера юридической компании ЭБР Александра Журавлева, у претензий российских блогеров верный адресат. Причиной блокировок популярных соцсетей стало «бездействие по удалению с указанных площадок деструктивного контента, в том числе экстремистского».

«Meta* будет надлежащим ответчиком в суде, если иск будет подан. Аргументация — причинно-следственная связь: если бы эти ресурсы удаляли неправомерный контент, то они не были бы заблокированы. Соответственно, из-за бездействий Meta* по выполнению требований Роскомнадзора соцсети были заблокированы», — сообщил Журавлев.

Ранее руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина также подержала блогеров и предложила им обращаться в суд с исками в адрес зарубежной компании. Возглавляемая ей организация готова оказать помощь в сопровождении таких исков, сообщает ТАСС.

* Meta Platforms, Facebook и Instagram признаны российским судом экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации.