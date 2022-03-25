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Что делать, если личные данные утекли в Сеть? В четырех карточках от специалистов ИТМО

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Специалисты Университета ИТМО подготовили карточки, рассказывающие о том, что делать в случае, если личные данные утекли в Сеть. Публикуем их.

Shutterstock.com

О том, что делать в случае, если личные данные утекли в Сеть, в университете спросили инженера факультета безопасности информационных технологий ИТМО Дмитрия Татарова и сотрудника МНОЦ «Безопасность и надежность критических цифровых технологий» ИТМО Александра Менщикова.

Как отмечают в университете, создать карточки их побудило появление карты с данными клиентов «Яндекс.Еды» — именами, номерами телефонов, адресами и тратами за полгода. «В компании признают, что действительно 1 марта часть данных пользователей сервиса попала в открытый доступ, однако утверждают, что с тех пор новых случаев не было. С утечками сегодня сталкивается любой крупный бизнес ― на рынке киберпреступников уже давно можно найти даже конкретные расценки на те или иные базы данных пользователей», — отмечают в ИТМО.

В разговоре «Собака.ru» представители университета выразили уверенность в том, что советы «способны сбавить градус паники, оградить читателей от лишних действий и помочь им сформировать план по защите своих персональных данных в будущем». Карточки опубликованы в канале «Корень из ИТМО» — мы также показываем их.

Здесь и далее фото: «Корень из ИТМО»

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