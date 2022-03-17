Как блокировка Instagram повлияла на креативную индустрию? Отвечают Покрас Лампас, Илья Варламов и другие

С 14 марта Instagram официально заблокирован в России. Глава платформы Адам Моссери заявил, что такое решение Роскомнадзора «лишит 80 млн пользователей в России связи друг с другом и с остальным миром». Как адаптируются пользователи соцсети и креативный класс к новой нормальности — рассказали герои «Собака.ru».
Новости о блокировке соцсетей были особенно шокирующими для нашего поколения, которое неразрывно с ними взаимодействует. К тому же, мы работаем и коммуницируем не только с локальным рынком, но и с международной аудиторией.
Мы, как представители современной культуры, не должны замыкаться внутри России, должны делиться мыслями и проектами с миром. Предлагаю не искать альтернативу Instagram, а помочь аудитории сохранить доступ к оригинальной площадке. В Китае американские соцсети заблокированы, но технологии VPN позволяют эту проблему решить. Китайские знаменитые актеры, блогеры имеют огромную аудиторию как в локальных площадкой, так и в глобальных. И спокойно работают над рекламными кампаниями. Поэтому рано паниковать, важно внимательно поддерживать связь с аудиторией, стараться объединить ее и сохранить.
Если смотреть на текущие цифры охватов — не изменилось ничего. Конечно, есть опасения, что бренды в России не смогут закупать официальную рекламу. Ближайшие 2-3 месяца будет некая зона турбулентности, когда рекламодатели будут сами искать подходящее решение. Но качество аудитории Instagram оставит фокус креативной индустрии на этой площадке.
С другими платформами нужно работать. Но эмоциональный, импульсивный призыв к переходу в Telegram явно не сохранит аудиторию. Странно, когда инфлюенсер приходит в Telegram с контентом, который раньше публиковал в сториз. Для каждой площадки нужно искать tone of voice, создавать уникальный продукт. Все-таки мессенджер отличается от того, что мы привыкли видеть в алгоритмической ленте Instagram.
Попросить человека подписаться можно, но удержать зрителя на протяжении полугода или года гораздо сложнее. Тот, кто получил большое количество подписок в Telegram, получит такое же количество отписок, если не найдет правильный язык с аудиторией и не научится делать контент, уместный площадке.
К блокировке был морально готов. Понятно, что за независимыми медиа пойдут западные соцсети. Остался только YouTube, но он следующий.
Думаю, люди начнут привыкать и учиться обходить блокировки. Так уже было с RuTracker: трафик у торрента не просел, так как пользователи научились обходить блокировки. Те, для кого Instagram важная частью повседневной жизни, будут до последнего оставаться на платформе. Это видно по охватам @varlamov — они не упали. Я периодически делаю опрос аудитории — большинство установило VPN.
Сообщество Instagram — сообщество сплоченное. Никаких замен ему нет. Здесь учитываю не столько саму систему, сколько огромное количество пользователей, доступ к мировой аудитории, алгоритмы продвижения, которые дают миллионные охваты и возможность заниматься бизнесом. Как он будет существовать на этой площадке, зависит от действий властей. Если пользоваться Instagram будет неудобно, бизнесу придется искать обходные пути.
Узнав о блокировке, отчасти обрадовалась. Всегда считала, что там нет правды. Устала от бесконечной фальши инста-ленты с вышколенными лицами, продающими успех и счастье, за которыми на деле — слезы и депрессия. Исключение делаю только для образовательного контента и тех людей, чей реальный бизнес связан с этой площадкой. С присутствием VPN и других соцсетей снизится только стоимость рекламы. А креативный класс всегда найдёт выход, если он по-настоящему креативный!
Уважаю подписчиков, которые разделяют мои ценности. Пусть их немного, но они — стимул вести свою страницу, оставляя место для мысли и чувства. С такой позицией большие охваты не светят, но пустота души и пространства мне не интересна.
Многие перешли в VK и телеграмм, но мне не близки эти площадки. Как вообще можно перенести визуальный контент в изначально новостной? В самые первые дни я подписалась на несколько каналов, но уже ровно через сутки бесконечных уведомлений отписалась от всех, кроме «Собака.ru» и нескольких людей.
Блокировка Instagram и Facebook — событие ожидаемое. К этому и так шло, а заявление руководства Meta лишь ускорило процесс. Удар по креативной индустрии серьезный, но определенно не смертельный.
Креативный класс будет испытывать трудности. Ограничение соцсетей и следовательно выплат по партнерским публикациям взбодрило авторов и заставило искать новые точки роста. Навык адаптации и оптимизации сегодня играет главную роль. Надеюсь, что ограничения станут триггером к появлению новых проектов, а не к депрессии.
А дальше? Теперь, чтобы провести время в Instagram нужно совершить дополнительные действия, которые требуют от пользователя прогрессивности и мотивации. Эти действия послужат фильтром, формирующим более продвинутое сообщество. Надеюсь, это комьюнити и послужит подходящей целевой аудиторией для брендов. Время покажет.
В Instagram все еще огромная аудитория российских пользователей, ради которых можно и нужно делать контент, но одновременно смещая фокус на другие площадки. Было много негативных прогнозов, вроде «все изменилось», «последний день в инсте», «сколько всего было здесь хорошего». Но с наступлением черного понедельника люди продолжили генерировать контент, как и прежде.
Для @eto.znak.mag блокировка ничего не изменила с точки зрения контент-плана, ведения медиа и посланий для аудитории. Но ограничения РКН — не единственное, что влияет на доходы блогеров. Осталась напряженная атмосфера в сети после событий 24-го февраля, урезанные бюджеты бизнеса на маркетинг из-за санкций и уход западных рекламодателей.
Альтернативы Instagram искать нужно. Как ни странно, но ближе к Instagram находится VK. Наличие рекомендательных алгоритмов, умной ленты и таргетированной рекламы делает пользовательский опыт отечественной соцсети хоть сколько-нибудь похожим на опыт пользователя Instagram. VK это неплохое импортозамещение для пользователя, который хочет отдохнуть, отвлечься, полистать ленту, почитать новости и посмотреть мемы.
Определенно не всякий контент возможно перенести в Telegram без потерь. Поэтому перед ньюкамерами стоит задача переформатировать старый контент под стандарты новой площадки. В ближайший месяц увидим совершенно новые проекты и форматы медиа — дико интересно!
Блокировка Instagram – неприятное событие, которое ударит по малому и среднему бизнесу, по «Подписным» в частности. Наши потери скорее нематериальные: аккаунт @izdaniya был не столько средством рекламы книг, сколько творческим пространством, где реализовывались сумасшедшие идеи, ставились эксперименты над форматами. Благодаря этой непосредственности Instagram стал нашей самопрезентацией, вокруг него образовалось большое комьюнити: аккаунт регулярно читают люди, которые никогда не были в Петербурге и, возможно, никогда не побывают в нашем магазине на Литейном проспекте… Но благодаря фотографиям и текстам узнают о книгах и авторах, получат информацию о современном литературном процессе и почувствуют атмосферу «Подписных», конечно.
Пока что уходить из Instagram не собираемся: видим, что много подписчиков продолжают пользоваться платформой, задавать вопросы в директе. Планируем возобновить посты, когда это будет уместно. Также продолжим вести VK, где у «Подписных» живая группа, и постараемся реанимировать Telegram. При этом понимаем, что повторить успех Instagram сразу не получится, ведь оригинальный стиль на этой платформе нашли не сразу. Объективно ни VK, ни Telegram не предназначены для постов в той же айдентике, поэтому будем снова искать что-то новое, выбора нет. Креативному классу в целом будет трудно, и вопрос инстаграма – не самый болезненный.
Кто собрал большую аудиторию, должен адаптироваться. Не думаю, что массовая миграция в Telegram – это хорошо. Следить за большим количеством каналов в мессенджере неудобно: чаще всего пользователь выбирает несколько любимых. Для большинства сегодня это новостные каналы — бизнес-аккаунты в Telegram скорее раздражают.
Это было предсказуемо. Я находился в ЮАР до 7 марта, поэтому успел морально подготовиться к возвращению в Россию.
Ждать пока страна придумает свой «инстаграм» совсем не хочется, да и нам важен выход на другие страны. Площадка помогала HoodGraff, находясь в России, получать предложения сотрудничества со всего мира. Альтернатив нет: в TikTok не выложить видео из России, Instagram и Facebook заблокированы. Остаются три заветные буквы: VPN.
Кто работает в локальной повестке должен увеличивать аудиторию в VK, будет полезно при разблокировке Instagram иметь два ресурса активных. Telegram же небольшой островок: будет массовый наплыв, но мало кто справиться с переходом на другой формат.
Решение о блокировке изменит положение креативного класса. Кто-то прогнется и переквалифицируется, кто-то уедет из России. Мало кому хочется уйти из творческой деятельности на пятидневку на завод.
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