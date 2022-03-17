Как блокировка Instagram повлияла на креативную индустрию? Отвечают Покрас Лампас, Илья Варламов и другие

Если смотреть на текущие цифры охватов — не изменилось ничего. Конечно, есть опасения, что бренды в России не смогут закупать официальную рекламу. Ближайшие 2-3 месяца будет некая зона турбулентности, когда рекламодатели будут сами искать подходящее решение. Но качество аудитории Instagram оставит фокус креативной индустрии на этой площадке.

С другими платформами нужно работать. Но эмоциональный, импульсивный призыв к переходу в Telegram явно не сохранит аудиторию. Странно, когда инфлюенсер приходит в Telegram с контентом, который раньше публиковал в сториз. Для каждой площадки нужно искать tone of voice, создавать уникальный продукт. Все-таки мессенджер отличается от того, что мы привыкли видеть в алгоритмической ленте Instagram.

Попросить человека подписаться можно, но удержать зрителя на протяжении полугода или года гораздо сложнее. Тот, кто получил большое количество подписок в Telegram, получит такое же количество отписок, если не найдет правильный язык с аудиторией и не научится делать контент, уместный площадке.