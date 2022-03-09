ВКонтакте запустила масштабную программу поддержки блогеров. Они получат 100% дохода с показа рекламы

В последние несколько недель ВКонтакте прибавилась активность и количество пользователей. Сотрудники соцсети зафиксировали двукратный рост просмотров и загрузок новых роликов.

Новая программа будет действовать до 10 апреля. Почти за месяц блогеры смогут заработать около 600 млн рублей при помощи инструментов монетизации: партнерской программы, маркет-платформы, монетизации видео и VK Donut.

«ВКонтакте большое количество инструментов для создания, продвижения и монетизации контента — наша программа поддержки поможет авторам качественного профессионального контента еще активнее взаимодействовать с аудиторией и делиться информацией. Мы продолжим поддерживать авторов», — сообщила CEO ВКонтакте Марина Краснова.

Напомним, социальная сеть ВКонтакте подвела итоги 2021 года. Аудитория соцсети в России достигла 72,5 миллиона пользователей, выручка увеличилась на 12% и составила 8,1 миллиарда рублей, а видео, размещаемые на платформе, установили рекорд — 1,2 миллиарда просмотров в день.