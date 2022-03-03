72,5 млн пользователей в России и 1,2 млрд просмотров видео в день: ВКонтакте подвела итоги 2021 года

Отчет ВКонтакте за 2021 год есть в распоряжении редакции «Собака.ru». Согласно нему, выручка социальной сети увеличилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 8,1 миллиарда рублей. По итогам всего 2021 года выручка ВКонтакте выросла на 21,9% — до 27,9 миллиарда рублей. Компания продолжает развивать ключевые направления, в частности, платформы VK Звонки и VK Видео. В декабре видео ВКонтакте собрали рекордные 1,2 миллиарда просмотров в день.

Ежемесячно в VK Звонках общаются 20 миллионов пользователей. Ежедневно пользователи ВКонтакте обмениваются 15 миллиардами сообщений. Более 33 миллионов человек составляет ежемесячная аудитория голосовых сообщений, а их продолжительность в 2021 году выросла на 15%. Кроме того, на 8% выросло среднее количество участников групповых чатов.

Ежемесячно порядка 48 миллионов авторов публикуют контент ВКонтакте. В четвертом квартале через платформу VK Donut авторы заработали более 53 миллиона рублей, что больше на 23%, чем в третьем квартале. Количество сообществ, которые используют VK Donut, выросло в 1,8 раза, а число пользователей, которые перечисляют средства через платформу, выросло в 2 раза. Сумма донатов в 2021 году выросла в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом и достигла 180 миллионов рублей.

«ВКонтакте продолжит развивать стратегические направления: видео, клипы, звонки, музыку, а также e-commerce, суперприложение и экосистемные проекты, включая VK Combo, VK ID, VK Pay и VK Mini Apps. Кроме того, компания намерена много инвестировать в технологии, которые направлены на улучшение пользовательского опыта, в частности, в технологии машинного обучения», — резюмировала команда соцсети.