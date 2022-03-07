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Иностранные сотрудники «ВКонтакте» покинули свои посты из Совета директоров

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Совет директоров компании VK Company Limited, которой принадлежит соцсеть «ВКонтакте», покинули иностранцы. Это следует из сообщения в блоге VK.

Shutterstock

Так, 4 марта 2022 года Жако Ван Дер Мерве, Чарльз Сирл и Марк Ремон Сорор сообщили о решении покинуть посты неисполнительных членов Совета директоров VK. Аналогичные заявления сделали Ян Буне и Сан Хун, которые занимали посты независимых директоров с 7 марта 2022 года.

Также стало известно о том, что Мэттью Хаммонд уйдет с позиции управляющего директора и финансового директора VK Company Limited. «VK продолжает работать в прежнем режиме. В ближайшее время Компания объявит о новых назначениях», — говорится в посте.

Напомним, стриминговый сервис Netflix и социальная сеть TikTok решили приостановить свою работу на территории России. В частности, TikTok вводит ограничения из-за закона о «фейках». Теперь русские пользователи не смогут публиковать видео, а также организовывать прямые трансляции.

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