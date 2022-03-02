Пользователи YouTube сообщают о сбое в работе видеосервиса. В Роскомнадзоре сообщили, что не причастны к этому

По состоянию на 19:00 на сервис поступило более 700 обращений пользователей. Больше всего жалоб поступает на проблемы с загрузкой сайта, со входом в приложение и с видеотрансляциями.

Чаще всего сообщения о проблемах приходят из крупных российских городов: Москвы, Петербурга, Самаре, Екатеринбурге и других.

Ранее telegram-канал «Roskomsvoboda. Tech Talk» сообщал о начале блокировки видеохостинга YouTube в России. В Роскомнадзоре заявили, что решения о блокировке видеосервиса в России не принимались.