Пользователи Instagram сообщают о проблемах после обновления — не работают русский язык и раздел Reels

Российские пользователи Instagram столкнулись с проблемами после обновления приложения. В частности, перестают работать русский язык и раздел Reels.
«Я вчера обновила, и теперь у меня не грузит русский язык, вечная загрузка. Пришлось телефон переводить на английский, чтобы включили английский язык в инстаграм», «Не работает и у меня, пока не перейду на англ версию», «Кто не обновился — работает. У кого обновился инст — не будет работать», — цитирует The Village пользователей, которые обнаружили такую проблему.
Также о сбоях в работе Instagram свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Проблемы были зафиксированы примерно в 10:45 утра по московскому времени. У большинства (83 %) не получается зайти в приложение, еще у 10% не открывается профиль, а 7 % сообщили о том, что у них не загружается сайт.
Возможный способ избежать таких неполадок — отключить в настройках телефона автообновление приложений.
Напомним, вчера российские пользователи Twitter сообщили о сбоях в Twitter, Instagram и Facebook. В частности, пользователи Twitter не могли получить доступ к веб-версии сайта и мобильному приложению без использования VPN.
Ранее Роскомнадзор частично ограничил доступ к Facebook из-за блокировки аккаунтов четырех российских СМИ (телеканал «Звезда», информационное агентство «РИА Новости», интернет-площадки «Лента.ру» и «Газета.ру»). В ведомстве обвиняют соцсеть в «причастности к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России». В Роскомнадзоре также заявили, если соцсеть не устранит нарушения, доступ к ней полностью или частично ограничат.
Компания Meta (бывший Facebook) отказалась исполнять требования Роскомнадзора и снимать ограничения с аккаунтов четырех российских СМИ.
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