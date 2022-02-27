Пользователи Instagram сообщают о проблемах после обновления — не работают русский язык и раздел Reels

«Я вчера обновила, и теперь у меня не грузит русский язык, вечная загрузка. Пришлось телефон переводить на английский, чтобы включили английский язык в инстаграм», «Не работает и у меня, пока не перейду на англ версию», «Кто не обновился — работает. У кого обновился инст — не будет работать», — цитирует The Village пользователей, которые обнаружили такую проблему.

Также о сбоях в работе Instagram свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Проблемы были зафиксированы примерно в 10:45 утра по московскому времени. У большинства (83 %) не получается зайти в приложение, еще у 10% не открывается профиль, а 7 % сообщили о том, что у них не загружается сайт.

Возможный способ избежать таких неполадок — отключить в настройках телефона автообновление приложений.