Российские пользователи сообщили о сбоях в Twitter, Instagram и Facebook

Как следует из отчета сервиса, проблемы в работе Твиттера в России начались 26 февраля около 12:40 по московскому времени. В частности, пользователи сети не могут получить доступ к веб-версии сайта и мобильному приложению без использования VPN.

Пока что неизвестно, с чем связан массовый сбой в соцсети. Компания Twitter не давала официальных комментариев.

UPD: По данным Downdetector, FaceBook и Instagram тоже начали работать с перебоями.