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Российские пользователи сообщили о сбоях в Twitter, Instagram и Facebook

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Российские пользователи Twitter массово сообщают о сбое в работе социальной сети. Об этом также свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Как следует из отчета сервиса, проблемы в работе Твиттера в России начались 26 февраля около 12:40 по московскому времени. В частности, пользователи сети не могут получить доступ к веб-версии сайта и мобильному приложению без использования VPN.

Пока что неизвестно, с чем связан массовый сбой в соцсети. Компания Twitter не давала официальных комментариев.

UPD: По данным Downdetector, FaceBook и Instagram тоже начали работать с перебоями.

Напомним, Роскомнадзор частично ограничил доступ к Facebook из-за блокировки аккаунтов четырех российских СМИ (телеканал «Звезда», информационное агентство «РИА Новости», интернет-площадки «Лента.ру» и «Газета.ру»). В ведомстве обвиняют соцсеть в «причастности к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России». В Роскомнадзоре также заявили, если соцсеть не устранит нарушения, доступ к ней полностью или частично ограничат.

Компания Meta (бывший Facebook) отказалась исполнять требования Роскомнадзора и снимать ограничения с аккаунтов четырех российских СМИ.

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