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Почему в работе Telegram сегодня происходят сбои? Объяснил Павел Дуров

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В течение сегодняшнего дня пользователи Telegram сталкиваются со сбоями. О том, почему это происходит, рассказал создатель мессенджера Павел Дуров.

Arthur_Shevtsov / Shutterstock.com

Павел Дуров

О проблемах в работе Telegram:

Из-за сегодняшних событий европейский кластер Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой. В результате некоторые пользователи могут наблюдать периодические краткосрочные перебои в работе ряда сервисов Telegram. Мы понимаем, что сегодня люди как никогда нуждаются в надежной связи с близкими, и делаем все возможное, чтобы сохранить высокую скорость отправки и получения сообщений 

Первый массовый сбой в работе Telegram произошел сегодня около 11:00 по московскому времени. Самые частые проблемы, с которыми сталкиваются пользователи мессенджера — подключение сервера (44%), получение сообщений (33%), а также сбой в работе приложения (23%).

Напомним, сегодня утром, примерно в 05:45 24 февраля, президент России Владимир Путин обратился к россиянам и объявил о начале «специальной военной операции» на востоке Украины. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на всей территории страны. В 12 городах на юге России приостановлена работа аэропортов. Они будут закрыты вплоть до 2 марта. Взамен РЖД запускает дополнительные поезда, в свою очередь авиакомпании вернут средства всем пассажирам отмененных рейсов. 

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