В работе Telegram произошел массовый сбой

Самые частые проблемы, с которыми сталкиваются пользователи Telegram — подключение сервера (43%), получение сообщений (32%), а также сбой в работе приложения (26%). Как пишет РИА «Новости», с проблемами столкнулись жители России, а также Украины, Беларуси, Польши и ряда других стран.

Напомним, сегодня утром, примерно в 05:45 24 февраля, президент России Владимир Путин обратился к россиянам и объявил о начале «специальной военной операции» на востоке Украины. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на всей территории страны. В 12 городах на юге России приостановлена работа аэропортов. Они будут закрыты вплоть до 2 марта.