В работе Twitter произошел массовый сбой

Сбой в работе соцсети начали фиксировать 20.11 по московскому времени. Основные неполадки связаны с доступом к веб-сайту, а также к приложению и к серверам. Больше всего жалоб от пользователей поступает из США, Канады, Японии и немного из России.

Напомним, 4 февраля пользователи соцсети ВКонтакте также столкнулись с массовым сбоем в работе. Также проблемы были у WhatsApp, Instagram и телеком-операторов.