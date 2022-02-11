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В работе Twitter произошел массовый сбой

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Пользователи Twitter по всему миру сообщают о проблемах в работе соцсети. Это подтверждают данные сервиса Downdetector.

Sattalat Phukkum / Shutterstock.com

Сбой в работе соцсети начали фиксировать 20.11 по московскому времени. Основные неполадки связаны с доступом к веб-сайту, а также к приложению и к серверам. Больше всего жалоб от пользователей поступает из США, Канады, Японии и немного из России.

Напомним, 4 февраля пользователи соцсети ВКонтакте также столкнулись с массовым сбоем в работе. Также проблемы были у WhatsApp, Instagram и телеком-операторов.

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