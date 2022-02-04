ВКонтакте сообщили о восстановлении работы сервиса

Проблемы произошли вечером 4 февраля. Их фиксировали пользователи по всей России. Больше всего фиксировали неполадки в десктопной версии и в приложении.

В пресс-службе компании ответили, что знают о проблеме и пытаются оперативно ее решить. Спустя более часа после сбоя в twitter появился мем, в котором сообщается о восстановлении работы соцсети.

Напомним, в работе соцсети ВКонтакте наблюдался масштабный сбой. Об этом сообщили пользователи платформы. Также проблемы в работе были у WhatsApp, Instagram и телеком-операторов.