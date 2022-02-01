Борис Гребенщиков — большой любитель поздравительных открыток и, предполагаем, еще больший фанат бэби Йоды из сериала «Мандалорец». Персонаж тут и там появляется на праздничных видео лидера «Аквариума» — например, его можно встретить на поздравлении с Новым годом (вместе с самим мандалорцем!). Также малыш со своим неизменным спутником присоединился к гифке, которая не является поздравлением — он говорит «Спасибо всем нам», пока по небу пролетает звездный корабль «Лезвие бритвы».