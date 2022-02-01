18+
  • Город
  • Интернет
  • News
Интернет

Поздравление дня: Борис Гребенщиков и его гифка-открытка в честь китайского Нового года

Поделиться:

Бессменный лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков поздравляет вас с наступлением китайского Нового года. Даже праздничная открытка имеется — в лучших традициях гифок, которые часто пересылаются между пользователями WhatsApp или Viber. Разглядывайте ее внимательнее: внутри появляется бэби Йода!

Борис Гребенщиков — большой любитель поздравительных открыток и, предполагаем, еще больший фанат бэби Йоды из сериала «Мандалорец». Персонаж тут и там появляется на праздничных видео лидера «Аквариума» — например, его можно встретить на поздравлении с Новым годом (вместе с самим мандалорцем!). Также малыш со своим неизменным спутником присоединился к гифке, которая не является поздравлением — он говорит «Спасибо всем нам», пока по небу пролетает звездный корабль «Лезвие бритвы».

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: