Илон Маск заблокировал во всех соцсетях 19-летнего студента, следившего за перемещениями его джета

О блокировке своих аккаунтов Илоном Маском первокурсник-программист из Флориды Джек Суини рассказал Bloomberg. По словам молодого человека, в «черный список» он попал после отказа удалить Twitter-бот за пять 5 долларов. Также на решение Маска могла повлиять огласка — после публикации истории в СМИ количество подписчиков, следящих за джетом главы Tesla и SpaceX, выросло с 85 до 260 тысяч.

Также студент рассказал о том, что Маск предпринял «некоторые меры», затрудняющие отслеживание Telegram-ботом его самолета. Однако их все еще можно обойти. «Знаете, это немного странно, он хочет это задавить, и кажется, он действительно в бешенстве», — поделился Суини.

Первокурсник-программист Джек Суини в свободное от учебы время разрабатывает боты, отслеживающие перемещения самолетов. Самый популярный из них — ведущий слежку за джетом Илона Маска. Главе Tesla и SpaceX такая популярность не понравилась и он попросил удалить разработку. Оказалось, сделать это не так просто. Деньги или стажировка?