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Придуманную со скуки головоломку Wordle (играет весь мир!) купила The New York Times. Сумма сделки семизначная

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Головоломку Wordle, придуманную со скуки британским программистом Джошем Уордлом, купила The New York Times. Издание добавит ее к своим кроссвордам и играм, сумма сделки семизначная.

Tada Images / Shutterstock.com

В ближайшее время Wordle будет добавлена к кроссвордам и играм The New York Times, которые доступны за отдельную подписку. До того, как это произойдет, головоломка останется бесплатной для пользователей. Сумма сделки находится «в нижнем диапазоне семизначных сумм» — издание заплатило примерно миллион долларов или больше.

«Если вы похожи на меня, вы, вероятно, просыпаетесь каждое утро, думая о Wordle и наслаждаясь этими драгоценными моментами открытий, удивлений и достижений. Игра сделала то, что сделали очень немногие игры: она захватила наше коллективное воображение и немного сблизила нас. Мы очень рады стать новым домом и гордыми распорядителями этой волшебной игры, для нас большая честь помочь донести творение Джоша Уордла до большего числа пользователей в ближайшие месяцы», — отметил генеральный менеджер The New York Times Games Джонатан Найт.

Головоломку под названием Wordle разработал британский программист Джош Уордл. От скуки. Идея пришла к нему во время карантина — сделать игру, чтобы убить время. Несколько месяцев Джош и его девушка Палак Шах (оба — большие любители игр со словами) угадывали слова вдвоем, позже показали Wordle родственникам, а после этого, в октябре 2021 года, головоломка появилась в Сети. Рассказываем все, что известно об игре

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