Весь мир ломает голову над Wordle! Что известно об игре, придуманной со скуки?

Правила игры в Wordle просты: нужно угадать загаданное слово из пяти букв с шести попыток. После каждой из них цвет букв будет меняться, чтобы показать, какие есть в загаданном слове. Если в варианте игрока таких нет, все поля окрасятся в серый цвет. Если буквы есть, но они стоят не на своих местах — в желтый. А если угадана не только буква, но и ее расположение, ячейка окрасится в зеленый. Вводить можно только реально существующие слова — никаких аббревиатур или набора букв.

Wordle пока доступна только в веб-версии — и только на английском языке. Но не спешите отчаиваться. Неофициальный русскоязычный аналог игры запустил разработчик Александр Белоусов. «Мировой хит теперь и на русском языке. Отгадайте слово за 6 попыток в игре «Вордли». Новое слово появляется каждый день», — говорится в его описании. Мы попробовали — и лениво (все-таки понедельник!) отгадали слово с шестой попытки. Попробовать снова можно на следующий день — задания обновляются каждые 24 часа.