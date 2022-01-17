Весь мир ломает голову над Wordle! Что известно об игре, придуманной со скуки?

Если вы не слышали про Wordle, тогда мы идем к вам! Уже третью неделю подряд весь мир ломает голову, пытаясь угадать слово из пяти букв с шести попыток. Рассказываем все, что известно об игре, придуманной со скуки британским программистом Джошем Уордлом.
Головоломку под названием Wordle разработал британский программист Джош Уордл. От скуки. Идея пришла к нему во время карантина — сделать игру, чтобы убить время. Несколько месяцев Джош и его девушка Палак Шах (оба — большие любители игр со словами) угадывали слова вдвоем, позже показали Wordle родственникам, а после этого, в октябре 2021 года, головоломка появилась в Сети. Кстати, название Wordle — это тоже игра слов, образованное от слов «word» («слово») и фамилии разработчика Wardle (Уордл).
Правила игры в Wordle просты: нужно угадать загаданное слово из пяти букв с шести попыток. После каждой из них цвет букв будет меняться, чтобы показать, какие есть в загаданном слове. Если в варианте игрока таких нет, все поля окрасятся в серый цвет. Если буквы есть, но они стоят не на своих местах — в желтый. А если угадана не только буква, но и ее расположение, ячейка окрасится в зеленый. Вводить можно только реально существующие слова — никаких аббревиатур или набора букв.
Wordle пока доступна только в веб-версии — и только на английском языке. Но не спешите отчаиваться. Неофициальный русскоязычный аналог игры запустил разработчик Александр Белоусов. «Мировой хит теперь и на русском языке. Отгадайте слово за 6 попыток в игре «Вордли». Новое слово появляется каждый день», — говорится в его описании. Мы попробовали — и лениво (все-таки понедельник!) отгадали слово с шестой попытки. Попробовать снова можно на следующий день — задания обновляются каждые 24 часа.
1 ноября 2021 года в Wordle играли 90 человек, 2 января 2022-го — более 300, а неделей позже — уже два миллиона пользователей по всему миру. В Twitter вокруг головоломки собралось целое комьюнити — одни делятся своими результатами, другие превращают схемы игры в рисунки.
Wordle 205 6/6— wordleinpaint (@wordleinpaint) January 10, 2022
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Wordle 196 4/6— wordleinpaint (@wordleinpaint) January 8, 2022
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Wordle 205 6/6— wordleinpaint (@wordleinpaint) January 10, 2022
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Сам Джош Уордл, по всей видимости, действительно преследовал лишь одну цель — убить скуку. Набрав своей разработкой миллионную аудиторию, он не пытается на ней заработать — в Wordle нет ни рекламы, ни встроенных покупок. Зато пытаются другие. Не имея официальной версии для iOS и Android, игра обзавелась приложениями-клонами, которые пользовались большим успехом.
Автор одного из них в AppStore просил 30 долларов за «про»-версию, которая позволяла выбрать количество букв в угадываемом слове и играть неограниченное число раз в день. В историю вмешались журналисты The Verge. После того, как они связались с Apple, клоны головоломки из магазина приложений начали пропадать. Создатель нелегальной версии принес извинения и предложил Уордлу помощь в разработке официального мобильного приложения. «Отец» Wordle отказался.
История популярности Wordle напоминает историю Clubhouse — о небывалом взлете социальной сети, толчком для которого стала именно пандемия. В приложении, которое на сегодняшний день пребывает в состоянии анабиоза, можно было встретить знаменитостей от Илона Маска до Анастасии Ивлеевой. Вспоминаем архивный материал, в котором специально для «Собака.ru» первые активные русскоязычные пользователи приложения объясняли, чем оно интересно и какую пользу может принести.
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