Spotify начнет помечать подкасты с обсуждением коронавируса после критики в адрес Джо Рогана

«Мы работаем над добавлением пометки к каждому выпуску подкастов, которые содержат обсуждение коронавируса. Это предупреждение направит пользователей на наш портал, посвященный коронавирусу — ресурсу, который предоставляет легкий доступ к фактам, основанным на данных, актуальной информации, которой делятся ученые, врачи, академики и органы общественного здравоохранения по всему миру», — говорится заявлении генерального директора и сооснователя Spotify Дэниэла Эка.

Spotify также опубликовал в открытом доступе политику сервиса в отношении контента о коронавирусе. В частности, на платформе запрещено размещение сообщений, утверждающих, что «СПИД, COVID-19, рак или другие серьезные заболевания, угрожающие жизни, являются мистификациями или нереальны», а «ношение медицинской маски нанесет угрожающий жизни физический вред». Контент, нарушающий политику сервиса, будет удален, а аккаунты, которые неоднократно нарушали правила — заблокированы.

Напомним, 26 января фолк-музыкант Нил Янг заявил, что хочет удалить всю свою музыку из библиотеки Spotify из-за подкаста комика Джо Рогана с вирусологом-антипрививочником. После этого Янг решил покинуть платформу, так как «Spotify распространяет ложную информацию о вакцине, что может привести к смерти тех, кто верит им». Рассказываем, что произошло дальше и причем тут Apple Music.