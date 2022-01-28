Пользователи массово покидают Spotify после скандала с Нилом Янгом, а Apple Music «троллит» конкурента

После заявления музыканта о желании уйти с платформы, за ним последовали пользователи. Они начали отказываться от подписок и просили удалить учетную запись, пишет издание Popculture.

А уже 28 января Spotify даже понадобилось ненадолго приостановить работу службы поддержки из-за огромного наплыва жалоб. Недовольные подписчики задавали вопросы, почему платформа поддерживает распространение недостоверных сведений о вакцинации от коронавируса.

На фоне скандала Apple Music, конкуренты Spotify, решили воспользоваться этой ситуацией: они назвали себя «домом Нила Янга» и создали отдельную подборку его песен We Love Neil («Мы любим Нила»), заметили в издании The Verge.