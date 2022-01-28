Пользователи массово покидают Spotify после скандала с Нилом Янгом, а Apple Music «троллит» конкурента

Фолк-музыкант Нил Янг 26 января сказал, что хочет удалить всю свою музыку из библиотеки Spotify из-за подкаста комика Джо Рогана с вирусологом-антипрививочником. После этого Янг решил уйти с платформы, потому что «Spotify распространяет ложную информацию о вакцине, что может привести к смерти тех, кто верит им». Рассказываем, что произошло дальше и причем тут Apple Music.
После заявления музыканта о желании уйти с платформы, за ним последовали пользователи. Они начали отказываться от подписок и просили удалить учетную запись, пишет издание Popculture.
А уже 28 января Spotify даже понадобилось ненадолго приостановить работу службы поддержки из-за огромного наплыва жалоб. Недовольные подписчики задавали вопросы, почему платформа поддерживает распространение недостоверных сведений о вакцинации от коронавируса.
На фоне скандала Apple Music, конкуренты Spotify, решили воспользоваться этой ситуацией: они назвали себя «домом Нила Янга» и создали отдельную подборку его песен We Love Neil («Мы любим Нила»), заметили в издании The Verge.
The home of Neil Young.— Apple Music (@AppleMusic) January 28, 2022
Listen to his entire catalog on Apple Music: https://t.co/sUGtz4JbB9 pic.twitter.com/YgRMygUqhi
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.