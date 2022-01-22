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Павел Дуров не поддержал идею ЦБ о запрете криптовалют в России

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Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал предложение Центрального банка России запретить криптовалюты в стране. По его мнению, это «приведет к оттоку IT-специалистов и уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики».

Steve Jennings/Getty Images for TechCrunch

«Рекомендуя наложить тотальный запрет на криптовалюты, ЦБ РФ предлагает выплеснуть с водой и ребенка. Такой запрет едва ли остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере», — подчеркивает он.

Дуров также отметил, что на сегодняшний день Россия лидирует по числу высококлассных специалистов блокчейн-индустрии. «Вдумчивое регулирование позволит стране сбалансировать распределение сил в международной финансовой системе и стать одним из крупных игроков новой экономики», — добавил предприниматель.

Напомним, ранее стало известно о том, что Павел Дуров заработал 14 миллиардов долларов за прошедший год и занял первую строчку рейтинга российского Forbes по росту состояния.

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