Павел Дуров не поддержал идею ЦБ о запрете криптовалют в России

«Рекомендуя наложить тотальный запрет на криптовалюты, ЦБ РФ предлагает выплеснуть с водой и ребенка. Такой запрет едва ли остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере», — подчеркивает он.

Дуров также отметил, что на сегодняшний день Россия лидирует по числу высококлассных специалистов блокчейн-индустрии. «Вдумчивое регулирование позволит стране сбалансировать распределение сил в международной финансовой системе и стать одним из крупных игроков новой экономики», — добавил предприниматель.