Сколько человек перевез общественный транспорт Петербурга в новогодние праздники? Рассказали в Смольном

Итоги новогодних поездок пассажиров подвел Комитет по транспорту. Также специалисты определили самые популярные маршруты в дни январских каникул. Как отмечают в комитете, список новогодних маршрутов-рекордсменов «не стал чем-то удивительным» — эти маршруты и в обычные дни популярны у петербуржцев.

Самым популярным трамвайным маршрутом стал №100 — в новогодние праздники по нему перевезли 266 тысячи петербуржцев. Троллейбусом чаще всего пользовались пассажиры маршрута №31 — таких было 105 тысяч человек. Самым популярным автобусным маршрутом стал №39 — им воспользовались 160 тысяч человек.

Чаще всего в период новогодних праздников петербуржцы передвигались на метро — подземкой воспользовались 9,1 миллиона человек. На автобусах перемещались по городу 4 миллиона человек, на троллейбусе — 1,9 миллиона, трамвае — 1,8 миллиона. Электричкой воспользовались 860 тысяч человек, поездом — 664 тысячи. Перелеты в начале 2022 года совершили 500 тысяч человек.