Тестировщица Meta рассказала о «сексуальном домогательстве» к ее аватару в метавселенной Horizon Worlds

«Сексуальные домогательства — это не шутка и в обычном интернете, но пребывание в виртуальной реальности добавляет новый слой, который делает домогательства куда более реальными. Мало того, что меня облапали вчера вечером, еще и в сети нашлись люди, поддержавшие такое поведение. Я почувствовала отчуждение», — рассказала девушка.

В компании провели внутреннее расследование. Они заявили, что девушка должна была воспользоваться инструментом «Безопасная зона». Эта «фича» позволяет аватарам делать свое присутствие анонимным для окружающих персонажей. И проявиться тогда, когда это пожелает сам владелец. Вице-президент Horizon Вивек Шарма отметил, что сожалеет о случившемся и хочет на основе произошедшего запустить простой инструмент для защиты от подобных инцидентов.

Сейчас компания Meta проводит тестирование виртуальной реальности Horizon Worlds. В нем в закрытом режиме участвует до 20 человек, которые взаимодействуют между собой и окружающими предметами. Новая сеть отдаленно напоминает Minecraft, отмечает MIT Technology Review.

Напомним, компания, ранее носившая название Facebook, запустила проект, призванный помочь тем, чьи интимные фото или видео были слиты без их ведома. Она предложила присылать обнаженные снимки сразу в Meta, где их смогут защитить от попадания в Сеть.