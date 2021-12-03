Meta предложила пользователям присылать компании свои обнаженные снимки, чтобы защитить себя от порномести

Вместе с более чем 50 партнерами из неправительственных организаций по всему миру, Meta запустила сайт StopNCII.org, главная цель которого — помочь остановить обмен интимными изображениями в интернете без согласия их авторов. Платформа позволяет людям во всем мире активно препятствовать распространению их обнаженных фотографий в Сети, предоставляя жертвам больший контроль и безопасность над своими изображениями.

«Обмен интимными изображениями без согласия — иногда, к сожалению, называемый «порнографией мести» — может иметь разрушительные последствия для жизни человека. Мы не разрешаем этот контент в наших приложениях, и сегодня мы развиваем наши технологии в отрасли усилия по борьбе с распространением таких фото и видео на наших платформах и за их пределами», — заявили в Meta.

Пользователем платформы смогут стать только люди старше 18 лет. Meta уверяет, что загруженные изображения не будут куда-либо передаваться, а исходный снимок останется только у его автора. StopNCII будет удалять лишь фото, идентичные оригинальному файлу. Если изображение было отретушировано или, обрезано или как-либо изменено, система может не распознать его. В таком случае необходимо будет отправить отдельную заявку.