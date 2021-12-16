Петербуржцы вошли в десятку самых позитивных пользователей «Одноклассников»

Как рассказали «Собака.ru» в «Одноклассниках», наиболее позитивными в своих реакциях в соцсети в 2021 году были пользователи из Забайкальского края, Татарстана и Башкортостана. По сравнению с прошлым годом с первой строчки рейтинга на четвертую переместился Алтайский край. В рейтинге этого года Петербург переместился из топа с наименее позитивными жителями в топ с дружелюбными и занял в нем 6 строчку. Москва, в свою очередь, приблизилась к самым позитивным регионам и поднялась в рейтинге, но так и не вошла в десятку лидеров.

Топ-10 регионов с наиболее позитивными пользователями по итогам года выглядит следующим образом:

Забайкальский край Республика Татарстан Республика Башкортостан Алтайский край Хабаровский край Санкт-Петербург Воронежская область Новосибирская область Иркутская область Свердловская область

Кемеровская и Волгоградская области, а также Приморский край заняли лидирующие позиции в рейтинге с наименее позитивными жителями. Пользователи из этих регионов чаще всего реагировали на контент в соцсети с помощью грустных эмоций и комментариев с негативным эмоциональным окрасом. Доля негативных эмоций в Кемеровской области сильно выросла в четвертом квартале, в том числе в связи с трагедией на шахте «Листвяжная» в Кузбассе.

Топ-10 регионов с наименее позитивными пользователями в 2021 году:

Кемеровская область Волгоградская область Приморский край Красноярский край Пермский край Саратовская область Ставропольский край Челябинская область Самарская область Краснодарский край

В этом году одними из самых обсуждаемых тем, которые вызвали больше всего положительных эмоций у пользователей «Одноклассников», стали юбилейный песенный конкурс «Евровидение», летняя Олимпиада в Токио, а также космические путешествия Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона, съемки фильма на МКС с актрисой Юлией Пересильд в главной роли.