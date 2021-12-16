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Петербуржцы вошли в десятку самых позитивных пользователей «Одноклассников»

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Петербуржцы вошли в десятку самых позитивных пользователей социальной сети «Одноклассники». Тогда как годом ранее горожане были не так жизнерадостны.

Shutterstock.com

Как рассказали «Собака.ru» в «Одноклассниках», наиболее позитивными в своих реакциях в соцсети в 2021 году были пользователи из Забайкальского края, Татарстана и Башкортостана. По сравнению с прошлым годом с первой строчки рейтинга на четвертую переместился Алтайский край. В рейтинге этого года Петербург переместился из топа с наименее позитивными жителями в топ с дружелюбными и занял в нем 6 строчку. Москва, в свою очередь, приблизилась к самым позитивным регионам и поднялась в рейтинге, но так и не вошла в десятку лидеров.

Топ-10 регионов с наиболее позитивными пользователями по итогам года выглядит следующим образом:

  1. Забайкальский край
  2. Республика Татарстан
  3. Республика Башкортостан
  4. Алтайский край
  5. Хабаровский край
  6. Санкт-Петербург
  7. Воронежская область
  8. Новосибирская область
  9. Иркутская область
  10. Свердловская область

Кемеровская и Волгоградская области, а также Приморский край заняли лидирующие позиции в рейтинге с наименее позитивными жителями. Пользователи из этих регионов чаще всего реагировали на контент в соцсети с помощью грустных эмоций и комментариев с негативным эмоциональным окрасом. Доля негативных эмоций в Кемеровской области сильно выросла в четвертом квартале, в том числе в связи с трагедией на шахте «Листвяжная» в Кузбассе.

Топ-10 регионов с наименее позитивными пользователями в 2021 году:

  1. Кемеровская область
  2. Волгоградская область
  3. Приморский край
  4. Красноярский край
  5. Пермский край
  6. Саратовская область
  7. Ставропольский край
  8. Челябинская область
  9. Самарская область
  10. Краснодарский край

В этом году одними из самых обсуждаемых тем, которые вызвали больше всего положительных эмоций у пользователей «Одноклассников», стали юбилейный песенный конкурс «Евровидение», летняя Олимпиада в Токио, а также космические путешествия Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона, съемки фильма на МКС с актрисой Юлией Пересильд в главной роли.

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