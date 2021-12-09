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Instagram намерен вернуть хронологический порядок постов в ленте

Instagram возвращает хронологический порядок постов в ленте. Прямо сейчас команда соцсети работает над этим, планируя запустить обновление уже в 2022 году.

ulyana_andreeva / Shutterstock.com

О том, что Instagram намерен вернуть хронологический порядок постов в ленте, сообщил глава соцсети Адам Моссери в ходе совещания на комиссии Сената США о вреде соцсетей для детей и подростков. «Мы верим в большую прозрачность и подотчетность, и мы верим в больший контроль. Именно поэтому мы сейчас работаем над версией хронологической ленты, которую мы надеемся запустить в следующем году», — сообщил он.

Точных сроков возвращения хронологического порядка постов в ленту не называется. Instagram планирует запустить обновление в первом квартале 2022 года.

Лента в хронологическом порядке показывалась в Instagram до 2016 года, после чего была заменена на алгоритмическую. Многие пользователи были недовольны нововведением, жалуясь на то, что соцсеть скрывает некоторые посты из ленты. После возвращения хронологии постов у пользователей будет возможность выбора — переключиться на новую или остаться на нынешней.

Напомним, ранее стало известно, что в Instagram ведет новые функции, направленные на безопасность пользователей-подростков. Одним из нововведений станет отключение юзерам возможности отмечать или упоминать подростков, которых нет в их списке подписчиков.

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