Роскомнадзор начал наказывать онлайн-кинотеатры за мат и эксплуатацию интереса к сексу

Как пишут «Ведомости», сегодня, 11 ноября, Роскомнадзор пригласил представителя видеосервиса Megogo для составления протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 19.7.10-2 Кодекса об административных правонарушениях — «Неисполнение владельцем аудиовизуального сервиса требований федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, об устранении нарушений законодательства Российской Федерации».

Стриминговому сервису грозит штраф в размере от 200 до 400 тысяч рублей — в случае, если он будет выписан руководителю компании. Если же штраф направят в адрес юридического лица, его размер составит от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

В Роскомнадзоре подтвердили, что в этом году протоколы «за неисполнение требования по устранению выявленных нарушений законодательства в части распространения материалов, содержащих нецензурную брань» действительно были составлены в отношении владельца аудиовизуального сервиса. Однако какого именно — в ведомстве не уточнили.

Напомним, ранее стало известно, что онлайн-кинотеатрам в России могут запретить показывать фильмы и сериалы, демонстрирующие «нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации». Возможность введения запрета обсуждает Роскомнадзор — ведомство уже предложило свои поправки в действующее законодательство.