Онлайн-кинотеатрам в России могут запретить показывать фильмы и сериалы с нетрадиционными сексуальными отношениями

Как пишут «Ведомости», одна из инициатив Роскомнадзора предлагает дополнить закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» изменениями в статьи 10.5 и 10.6, которые регламентируют обязанности владельцев онлайн-видеосервисов и соцсетей. Их предлагается дополнить «запретом на распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации».

Изменения предлагается внести также в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», добавив в него запрет на демонстрацию или описание нетрадиционных сексуальных отношений. Еще одно предложение касается изменения в статью закона о СМИ о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации. В ней хотят прописать те же запреты, что и в статье об обязанностях онлайн-кинотеатров.

По словам сексолог и психиатр Ирины Айриянц, к «сексуальным девиациям» относятся педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм, причиняющие вред здоровью. В российском прокате уже сейчас вырезают сцены гомосексуального секса, сказала она. «Например, фильм про Элтона Джона вышел с полным купированием сцен поцелуев и ласк между героями, чему Элтон Джон, кстати, очень возмущался», — отметила она.

Ранее в списке также значилась гомосексуальность, однако в последней редакции ее перестали считать заболеванием. Как пишут «Ведомости», приводя ее слова, примерно через два года ожидается новое обновление классификаций болезней. Вероятнее всего, в ней транссексуализм будет заменен на гендерную дисфорию, то есть неудовлетворенность своим полом.