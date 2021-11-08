WhatsApp разрешил использовать приложение для десктопа без привязки к телефону

Ранее использовать WhatsApp на компьютере можно было только держа под рукой телефон — через него проходила авторизация. Новая функция, запущенная в рамках бета-тестирования, позволяет открыть WhatsApp на любом подключенном устройстве без необходимости использовать смартфон — достаточно один раз синхронизировать их во вкладке «Связанные устройства».

Один аккаунт можно подключить сразу на четыре устройства одновременно. Как пишет PhoneArena, после включения WhatsApp удалит все ранее подключенные устройства, поэтому пользователю придется добавить их снова, следуя инструкциям приложения. Если пользователь не будет открывать WhatsApp на своих телефонах в течение 14 дней, приложение автоматически отключит все другие устройства из соображений безопасности.

Напомним, ранее стало известно, что самым популярным мессенджером в России стал WhatsApp — им пользуется ровно половина россиян. Telegram уступает ему более чем вдвое (22%), а Viber — впятеро (10%). Позже в новой версии Telegram появилась функция переноса переписки из других мессенджеров без потерь — например, из WhatsApp, Line или KakaoTalk.