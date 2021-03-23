Каким мессенджером россияне пользуются чаще всего? А социальной сетью? Выяснили социологи

Согласно результатам опроса Фонда «Общественное мнение», самым популярным мессенджером в России оказался WhatsApp — им пользуется 50% россиян. Telegram уступает ему более чем вдвое (22%), а Viber — впятеро (10%).

Среди социальных сетей россияне предпочитают ВКонтакте (38%) И «Одноклассники» (29%). Третье место по популярности у Instagram (28%). Сервисами TikTok, Facebook и Twitter пользуются 15, 14% и 6% россиян соответственно.

Почти все социальные сети и мессенджеры более популярны среди женщин, чем мужчин — особенно «Одноклассники» (35% и 23% соответственно) и Instagram (34% и 21% соответственно). Лишь Facebook одинаково используется мужчинами и женщинами (по 14%), а Telegram несколько популярнее у мужчин, чем у женщин (24% и 20% соответственно).

Пользование социальными сетями и мессенджерами среди людей разного возраста существенно различается. 18-30-летние в среднем зарегистрированы и пользуются почти четырьмя разными сервисами, 31-45-летние — почти тремя, люди в возрасте 46-60 лет — почти двумя. При этом две трети лиц старше 60 лет (67%) не пользуются ни социальными сетями, ни мессенджерами.

«Рекордсменами разнообразия «сетевых» вкусов можно назвать женщин в возрасте 18–30 лет, на каждую из которых приходится 4,6 такого рода сервисов. На мужчин этого же возраста приходится 3,0 сервиса на человека. Популярность большинства сетей и мессенджеров среди более образованных россиян выше, чем среди менее образованных. Обратная закономерность проявляется лишь для сети «Одноклассники» и сервиса TikTok», — говорят социологи.

Моска не только столица России, но и российского Facebook — им пользуется более четверти (26%) москвичей, а не каждый седьмой (14%), как в среднем по стране. В других мегаполисах выделяются WhatsApp, «ВКонтакте», Instagram, Telegram и Viber. «Одноклассники» одинаково популярны как в крупных городах, так и малых городах и поселках городского типа. TikTok тоже наиболее привлекателен для жителей малых городов и поселков городского типа.