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Мем дня: Мособлштаб выпустил нецензурный ролик с толстым котом с призывом к вакцинации

Оперативный штаб Московской области по борьбе с COVID-19 выпустил ролик с толстым кричащим котом, который призывал вакцинироваться. Правда, сделали они это при помощи мата. Но видимо быстро поняли, что совершили ошибку и все поменяли.

Короткое видео выложили Telegram-канале Мособлштаба 28 октября. На субтитрах к ролику мемный кот хвастался, что привился и теперь полетит за границу, а вот зритель — нет. А в конце решили добавить крепкого словца: «Ну что смотришь? ***[Иди] на прививку! Пожалуйста».

Конечно, обсценную лексику быстро заметили и поспешили от нее избавиться. Теперь на канале доступна только цензурированная версия: «Здарова. Я прививку сделал. В музей пойду! А ты нет! Разносите бациллу. Ну что смотришь? Иди делай прививку. Пожалуйста».

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