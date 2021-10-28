Мем дня: Мособлштаб выпустил нецензурный ролик с толстым котом с призывом к вакцинации

Короткое видео выложили Telegram-канале Мособлштаба 28 октября. На субтитрах к ролику мемный кот хвастался, что привился и теперь полетит за границу, а вот зритель — нет. А в конце решили добавить крепкого словца: «Ну что смотришь? ***[Иди] на прививку! Пожалуйста».

Конечно, обсценную лексику быстро заметили и поспешили от нее избавиться. Теперь на канале доступна только цензурированная версия: «Здарова. Я прививку сделал. В музей пойду! А ты нет! Разносите бациллу. Ну что смотришь? Иди делай прививку. Пожалуйста».