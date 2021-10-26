Вам не нужен Куар-кот? В «Республике кошек» появился двойник пропавшего кота из музея Анны Ахматовой, и он ищет дом

Помните историю с пропавшим котом Осей (Иосифом), которого забрали (а потом вернули) у дома-музея Анны Ахматовой? Вот вам продолжение. Горожане так хотели найти его, что приносили рыжих котов в ветеринарную клинику. И среди найденышей оказались двойники старейшего музейного кота. Вот один из них по кличке Куар ждет своего потенциального хозяина.
Фото: группа ВКонтакте «Республика кошек и котов»
В «Республике кошек» появился новый питомец. Когда в СМИ появилась информация, что старейший кот Иосиф из музея Анны Ахматовой пропал, горожане стали обращать особое внимание на беспризорных рыжих котов.
В итоге двое замечательных четвероногих апельсинового цвета оказались в ветеринарной клинике «Элвет». Здесь двойники музейного кота прошли обследование, одного забрали сразу, второй еще находится на обследовании, а третий переехал в «Республику кошек» на Литейном проспекте. Он и получил свою необычную (но современную) кличку.
«В связи с одной из самых обсуждаемых тем осени мы решили назвать его Куар. А что, звучит очень по-кошачьи», — рассказали в группе «Республика кошек».
Если вы давно хотели завести себе Куар-кот, то заполняйте анкету по ссылке.
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