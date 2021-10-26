18+
  • Город
  • Интернет
  • News
Интернет

Вам не нужен Куар-кот? В «Республике кошек» появился двойник пропавшего кота из музея Анны Ахматовой, и он ищет дом

Помните историю с пропавшим котом Осей (Иосифом), которого забрали (а потом вернули) у дома-музея Анны Ахматовой? Вот вам продолжение. Горожане так хотели найти его, что приносили рыжих котов в ветеринарную клинику. И среди найденышей оказались двойники старейшего музейного кота. Вот один из них по кличке Куар ждет своего потенциального хозяина.

Фото: группа ВКонтакте «Республика кошек и котов»

В «Республике кошек» появился новый питомец. Когда в СМИ появилась информация, что старейший кот Иосиф из музея Анны Ахматовой пропал, горожане стали обращать особое внимание на беспризорных рыжих котов.

В итоге двое замечательных четвероногих апельсинового цвета оказались в ветеринарной клинике «Элвет». Здесь двойники музейного кота прошли обследование, одного забрали сразу, второй еще находится на обследовании, а третий переехал в «Республику кошек» на Литейном проспекте. Он и получил свою необычную (но современную) кличку.

«В связи с одной из самых обсуждаемых тем осени мы решили назвать его Куар. А что, звучит очень по-кошачьи», — рассказали в группе «Республика кошек».

Если вы давно хотели завести себе Куар-кот, то заполняйте анкету по ссылке.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: