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В России намерены регулировать ленты соцсетей. Площадки обяжут добавить возможность отключения алгоритмов рекомендаций

Депутаты Госдумы готовят законопроект о регулировании рекомендательных алгоритмов социальных сетей. Площадки обяжут сообщать пользователям об использовании системы рекомендаций контента, пишет «Коммерсант».

Primakov / Shutterstock.com

Сейчас документ находится на доработке, сообщил член комитета по информационной политике депутат Антон Горелкин. Закон будет распространяться на «ВКонтакте», Instagram, Facebook, YouTube, а также другие соцсети, агрегаторы новостей, аудио- и видеосервисы. Площадкам предпишут ввести функцию отключения механизмов подбора контента.

Компании также должны оповещать пользователей о правилах использования рекомендаций. В них укажут, какую информацию использую и из каких она источников. Эти данные должны находиться в безопасности.

Депутаты считают, что алгоритмы по подбор контента повышают риски социальных конфликтов, принцип их работы непрозрачен. Таким образом чиновники хотят оградить пользователей от недостоверной и непроверенной информации, провокаций и буллинга.

Однако бизнес переживает, что инициатива затормозит развитие технологий и скажется на финансовых показателях, а пользователи увидят меньше интересного контента.

Напомним, социальные сети обяжут ежегодно отчитываться об удалении запрещенного в России контента, а также разработать специальные электронные формы для жалоб пользователей.

Также Министерство просвещения России планирует разработать концепцию ведения социальных сетей для педагогов. К составлению поправок в «Кодекс профессиональной этики педагогических работников» привлекут сторонних экспертов — прописанные в нем правила и рекомендации по самовыражению учителей в Сети могут вступить в силу уже к началу следующего учебного года.

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