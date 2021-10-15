В России намерены регулировать ленты соцсетей. Площадки обяжут добавить возможность отключения алгоритмов рекомендаций

Сейчас документ находится на доработке, сообщил член комитета по информационной политике депутат Антон Горелкин. Закон будет распространяться на «ВКонтакте», Instagram, Facebook, YouTube, а также другие соцсети, агрегаторы новостей, аудио- и видеосервисы. Площадкам предпишут ввести функцию отключения механизмов подбора контента.

Компании также должны оповещать пользователей о правилах использования рекомендаций. В них укажут, какую информацию использую и из каких она источников. Эти данные должны находиться в безопасности.

Депутаты считают, что алгоритмы по подбор контента повышают риски социальных конфликтов, принцип их работы непрозрачен. Таким образом чиновники хотят оградить пользователей от недостоверной и непроверенной информации, провокаций и буллинга.

Однако бизнес переживает, что инициатива затормозит развитие технологий и скажется на финансовых показателях, а пользователи увидят меньше интересного контента.

Напомним, социальные сети обяжут ежегодно отчитываться об удалении запрещенного в России контента, а также разработать специальные электронные формы для жалоб пользователей.

Также Министерство просвещения России планирует разработать концепцию ведения социальных сетей для педагогов. К составлению поправок в «Кодекс профессиональной этики педагогических работников» привлекут сторонних экспертов — прописанные в нем правила и рекомендации по самовыражению учителей в Сети могут вступить в силу уже к началу следующего учебного года.