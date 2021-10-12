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Instagram будет предупреждать пользователей о сбоях в приложении

Instagram будет предупреждать пользователей о сбоях в приложении. Оповещения всплывут тогда, когда «люди в сбиты с толку и ищут ответы».

Фото: Shutterstock.com

 

«Мы тестируем новую функцию, которая будет уведомлять вас в ленте новостей о возникновении технических проблем или отключениях сети. Мы не будем отправлять уведомление каждый раз, когда произойдет сбой, и как только увидим, что люди сбиты с толку и ищут ответы, мы определим, может ли что-то подобное помочь прояснить ситуацию», — сообщается в блоге Instagram.

Тестировать оповещения начнут в США, пробный период продлится в течение следующих нескольких месяцев.

Также Instagram намерен ввести предупреждения пользователей о том, что опубликованный ими контент может противоречить правилам соцсети. Для этого в приложении появится новая вкладка «Статус учетной записи». Если пользователь посчитает, что соцсеть допустила ошибку, то сможет подать аппеляцию — для этого необходимо нажать на «Запросить проверку» прямо в статусе аккаунта.

«Статус учетной записи поможет вам узнать, что происходит с вашей учетной записью и распространением контента.Мы начнем с того, что упростим людям определение того, находится ли их аккаунт под угрозой отключения», — отмечают в Instagram.

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