YouTube запретит монетизацию и рекламу контента с отрицанием изменений климата

Многие рекламодатели и партнеры обеспокоены тем, что их продукты показываются рядом с ложными утверждениями об изменении климата или самой рекламой таких заявлений. Фейковыми материалами будут считаться те, в которых утверждается что изменение климата — обман, данные об увеличении температуры за долгосрочный период неверны, выбросы парниковых газов или человеческая деятельность не влияет на эти процессы.

Новые правила вступят в силу с ноября. За исполнением будут наблюдать «автоматизированные инструменты» и сотрудники YouTube. В компании подчеркнули, что будут обращать особое внимание на контекст высказывания. Например, монетизацию не будут отключать материалам, в которых обсуждается проблема отрицания изменения климата, дебатам о государственной политике по климату и дискуссиям о новых исследованиях.

Напомним, Компания Google запустила аналог TikTok в Youtube. Сервис получил название Shorts. Об этом рассказали TJ представители корпорации. Сервис позволят снимать ролики длиной до 60 секунд и публиковать их в отдельном разделе внутри YouTube.