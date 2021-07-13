Youtube запустил аналог Tiktok в России — сервис Shorts

Shorts уже заработал в бета-версии в более чем ста странах мира, в том числе и России. Ранее он был доступен лишь отдельным пользователям, а также жителям США и Индии. Сервис позволят снимать ролики длиной до 60 секунд и публиковать их в отдельном разделе внутри YouTube.

Интерфейс сервиса похож на TikTok: пользователи могут ставить лайки и дизлайки, делать репосты или комментировать ролики — для этого следует нажать на кнопку в правом нижнем углу экрана. Чтобы перейти к следующему ролику, нужно провести по экрану вверх. Внутри Shorts действуют рекомендации, основанные на ранее просмотренных видео на YouTube.

Пользователи также могут накладывать фильтры с цветокоррекцией на свои ролики, объединять несколько отрывков, добавлять текст и автоматические субтитры. Кроме того, для роликов можно выбирать музыкальные отрывки из любых других видео на YouTube.

По информации YouTube, короткие ролики ежедневно набирают более 6,5 млрд просмотров по всему миру — именно поэтому в компании решили создать такой сервис. При этом представили Google считают Tiktok не конкурентом, а «пионером нового формата, который теперь востребован и в других сервисах».

YouTube собирается поддерживать авторов Shorts. В Google уже выделили 100 млн долларов на эти цели. Также в компании работают над новыми методами монетизации, о которых пока не рассказали.