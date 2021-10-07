ВКонтакте запустила аудиоэкскурсию по произведениям стрит-арта в Петербурге

Маршрут охватывает произведения уличного искусства, спрятанные во дворах. Можно побывать в «Петроградском гетто», узнать о «дворе Нельсона», увидеть муралы и потайные произведения пиксель-арта. Маршрут завершится у котельной, в которой работал Виктор Цой.

Экскурсия доступна как в аудио формате, так и в текстовом виде. Маршруты составлялись совместно с экспертами: блогерами, гидами, журналистами и авторами, которые рассказывают о локальных путешествиях. ВКонтакте рассчитывают, что прогулка будет интересна как туристам, так и жителям города.

Также на карте отмечены заведения, где с помощью сервиса «Еда ВКонтакте» можно взять блюда навынос. «Шаги» подскажут, где взять сытный завтрак, захватить булочки с кофе или поесть блинов. Помимо Петербурга, экскурсии можно пройти в Москве, Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

Напомним, ВКонтакте проводит масштабное обновление собственной музыкальной платформы. Скачивание треков на телефон и прослушивание без интернета — рассказываем, как изменится стриминг.

Также социальная сеть «ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки. На старте функции одновременно общаться в них могут до 8 человек — для того, чтобы начать разговор, нужно открыть беседу, нажать на иконку трубки и выбрать собеседников.