Скачивание треков на телефон и прослушивание без интернета: ВКонтакте обновила музыкальную платформу

Теперь пользователи смогут скачивать и слушать треки офлайн прямо в приложении ВКонтакте — раньше для этого нужно было скачать приложение BOOM. Кеширование будет доступно по подписке на «Музыку ВКонтакте», VK Combo и BOOM. Кроме того, теперь воспроизводить треки на телефоне в фоновом режиме, при свернутом мобильном приложении или с выключенным экраном, смогут только пользователи, подписавшиеся на стриминг — для тех, кто не оформил подписку, такое прослушивание будет недоступно.

Сама «Музыка ВКонтакте» остается бесплатной, можно слушать любые песни в любом количестве — в десктопной версии соцсети и в открытом мобильном приложении. Рекомендации платформы стали лучше учитывать предпочтения пользователей. Теперь алгоритм может построить не только привычный дневной плейлист, но и подборки с треками, собранными по похожим артистам, жанрам и звучанию — в том числе с музыкой исполнителей, которые пока еще не очень известны. Как считают во ВКонтакте, так у них больше шансов не остаться в тени звезд, а у пользователей — выйти за рамки своих предпочтений и найти что-то новое.

«Музыка всегда была и остается важной частью ВКонтакте. Мы постоянно развиваем функциональность платформы, пополняем лицензионную библиотеку треков и сотрудничаем с крупнейшими правообладателями. В этом развитии необходимо соблюдать баланс между интересами пользователей, независимых музыкантов и стандартами музыкальной индустрии по части стриминга. Поэтому мы не только сохраняем музыку бесплатной, позволяя аудитории слушать новые и любимые треки в любом количестве, делиться ими и долгие годы собирать в плейлистах, но и предоставляем больше удобных возможностей пользователям с подпиской», — говорит руководитель команды «Музыка» Андрей Капитанов.

Обновление платформы «Музыка ВКонтакте» станет доступно с 30 августа.