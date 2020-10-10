Компания Google в России запустила бесплатные онлайн-курсы для людей, которые ищут работу. Об этом сообщает проект «Такие дела».
Google в России запустила бесплатные курсы для людей, которые находятся в поиске работы
Как сообщили в пресс-службе компании, образовательная платформа «Google Навыки» станет еще одной антикризисной мерой в период пандемии коронавируса. У пользователей есть возможность подбирать индивидуальные планы онлайн-занятий и очных семинаров. В настоящий момент доступны следующие курсы: «Как найти работу: поиск вакансий, резюме, собеседование», «Основы интернет-маркетинга» и «Продвижение с помощью поисковых систем». Со временем число программ планируют увеличить.
«Сложности, с которыми мы столкнулись в последние месяцы, беспрецедентны. В марте весь мир замер, и затем мы увидели значительный рост интереса к поиску вакансий. Это отразилось и в инструменте «Google Тренды», согласно которому запросов о поиске работы становится больше. Москва, к примеру, занимает восьмое место в России по популярности запроса «Вакансия», — рассказала глава Google Россия Юлия Соловьева.
Так, курс, помогающий найти работу, был разработан вместе с центром «Моя карьера». В нем содержатся три модуля, которые учат подбирать подходящую вакансию, составлять резюме и успешно проходить собеседование. В программу входят 15 уроков по 15 минут. Они подойдут как недавним выпускникам, так и людям, попавшим под сокращение, а также родителям, которые выходят из декретного отпуска.
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