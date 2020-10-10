Google в России запустила бесплатные курсы для людей, которые находятся в поиске работы

«Сложности, с которыми мы столкнулись в последние месяцы, беспрецедентны. В марте весь мир замер, и затем мы увидели значительный рост интереса к поиску вакансий. Это отразилось и в инструменте «Google Тренды», согласно которому запросов о поиске работы становится больше. Москва, к примеру, занимает восьмое место в России по популярности запроса «Вакансия», — рассказала глава Google Россия Юлия Соловьева.

Так, курс, помогающий найти работу, был разработан вместе с центром «Моя карьера». В нем содержатся три модуля, которые учат подбирать подходящую вакансию, составлять резюме и успешно проходить собеседование. В программу входят 15 уроков по 15 минут. Они подойдут как недавним выпускникам, так и людям, попавшим под сокращение, а также родителям, которые выходят из декретного отпуска.