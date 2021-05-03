Павел Дуров опубликовал в Instagram первое фото за три года

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров опубликовал первую за три года фотографию, сделанную на крыше здания в ОАЭ, где находится штаб-квартира его мессенджера.
На последней фотографии Дуров Дуров медитирует с голым торсом. «Внешний мир — это отражение внутреннего», — по-философски подписал он снимок. Публикация уже набрала более 70 тысяч лайков за два часа. Пользователи сети попросили поделиться программой тренировок и начали активно придумывать шутки: «Когда вспомнил пароль от инсты», «Дуров, верни стену».
я: [беру тележку в супермаркете]— Митя Достоевский (@D0CT0EBCKNN) May 3, 2021
её колёсики: pic.twitter.com/N4eP11YyVG
я: [беру тележку в супермаркете]— Митя Достоевский (@D0CT0EBCKNN) May 3, 2021
её колёсики: pic.twitter.com/N4eP11YyVG
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