Павел Дуров опубликовал в Instagram первое фото за три года

На последней фотографии Дуров Дуров медитирует с голым торсом. «Внешний мир — это отражение внутреннего», — по-философски подписал он снимок. Публикация уже набрала более 70 тысяч лайков за два часа. Пользователи сети попросили поделиться программой тренировок и начали активно придумывать шутки: «Когда вспомнил пароль от инсты», «Дуров, верни стену».